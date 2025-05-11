"Показали хорошую подготовку": Путин раскрыл детали участия войск КНДР в войне

Владимир Путин раскрыл детали участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. Российский диктатор признал, что они участвовали в боях в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина во время ночной пресс-конференции, которую цитируют российские СМИ.

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Что сказал Путин об участии солдат КНДР в войне

Президент России заявил, что 9 мая во время парада, который состоялся в Москве, он был рад "лично поблагодарить военных начальников корейской народной армии" и передать "самые теплые слова солдатам и командирам, а также подразделениям спецназначения Корейской Народно-Демократической Республики".

Путин признал, что военные КНДР участвовали в боях в Курской области России.

Они вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований "киевского режима",

– цинично сказал Путин, имея в виду Вооруженные Силы Украины.

По словам российского диктатора, северные корейцы в Курской области проявили "мужество и героизм". Глава Кремля сказал, что иностранные военные действовали "в наибольшей степени профессионально", а также показали "хорошее обучение и подготовку".

К слову, Владимир Путин во время этой же пресс-конференции предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. Президент страны-агрессора сказал, что это может произойти без предварительных условий, а местом встречи захотел выбрать Стамбул в Турции.

Также Путин лживо заявил, что Украина, мол, "не придерживалась условий перемирия", предложенных Россией. В частности, диктатор утверждает, что Киев "запустил по территории России 520 дронов и БЭКов", а также "наступал на Курщине и Белгородщине".