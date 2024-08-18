Потери у россиян немалые: ДШВ показали работу огнеметных установок "Сеялка" на Курщине

Десантно-штурмовые войска ВСУ опубликовали видео работы огнеметных установок "Сеялка" на Курском направлении.

Операция украинских военных в Курской области России продолжается с 6 августа. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что речь идет о сугубо вопросах безопасности для Украины – освобождении приграничья от российских военных.

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Как работают огнеметные системы "Сеялка"

На видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений РХБ (радиационной, химической, биологической) защиты Сил поддержки. Военные ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на Курщине.

Огнеметные системы "Сеялка-ВМ8" термобарическими ракетами С-8 осуществляют огневое поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые,

– говорится в публикации.

Военные также заинтриговали лаконичным анонсом – "Дальше будет..."

На Курском направлении работают огнеметные системы "Сеялка": смотрите видео

К слову, ранее стало известно, что Россия отправляет в Курскую область срочников со всей России. Хотя ранее российский диктатор Путин обещал, что якобы они не будут участвовать в боевых действиях.