У Минобороны России и местных властей разнятся версии относительно боев в Курской области, – ISW

Исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров заявили, что в регионе продолжаются боевые действия. В то же время в Минобороны России и ФСБ сказали, что рейды отбили.

Напомним, что Минобороны России отправило резервы российской группировки войск для того, чтобы отразить атаку на Курскую область. Оккупанты также заявляют о якобы уничтожении 16 единиц техники ВСУ.

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Какие в России версии событий в Курской области

Минобороны России и ФСБ заявили 6 августа, что российские пограничные войска и сотрудники ФСБ отбили несколько рейдов ВСУ. Украинские войска якобы совершили серию атак на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают поврежденную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки. Российские источники утверждают, что это украинская техника, но Институт изучения войны не может сказать точно, чья она на самом деле.

Российские военные блогеры рассказывают, что украинские силы атаковали с двух направлений: от пункта пропуска "Суджа" и от поселка Новое в направлении Николаево-Дарино.

В то же время Минобороны России отметило, что резервные силы и элементы чеченского спецназа "Ахмат" участвовали в отражении рейдов, но эти утверждения остаются неподтвержденными. В ведомстве также заявили, что российским силам якобы удалось уничтожить 16 украинских бронемашин и нанести ответные удары по позициям ВСУ в Сумской области.

Российские военные блогеры опубликовали видео, которое якобы показывает последствия украинских рейдов. Однако большинство повреждений на видео выглядят как результаты обычных обстрелов, что не указывает на наземные боевые действия в районе.