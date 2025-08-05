В августе 2024 года украинские военные начали уникальную Курскую операцию, зайдя на территорию врага. В сети появились эксклюзивные кадры с первого дня боев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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Как начиналась Курская операция?

Силы специальных операций опубликовали кадры начала Курской операции в 2024 году глазами их операторов.

На видео можно увидеть, как защитники проходят сквозь траншеи и пытаются перелезть выше на землю в этом российском регионе.

Каким было начало Курской операции в 2024 году / Видео ССО ВСУ

Стоит отметить, что бои в Курской области начались 6 августа 2024 года, когда Вооруженные Силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. На конец августа украинские войска контролировали около 1 100 километров квадратных Курской области, тем самым сковав силы врага, которые тот мог бы отправить на наступление в Сумскую область.

К слову, ранее Александр Сырский отмечал, что украинские военные восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России. Этим защитники сковывают значительное количество противника в приграничье.