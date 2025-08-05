Курская операция – начало: ССО показали эксклюзивные кадры первого дня боев
- В августе 2024 года украинские военные начали Курскую операцию, пересекая границу вблизи города Суджа.
- К концу августа украинские войска контролировали около 1 100 километров квадратных Курской области, ограничивая силы врага.
- Кадры ССО с первого дня боев показывают, как защитники проходят сквозь траншеи в российском регионе.
В августе 2024 года украинские военные начали уникальную Курскую операцию, зайдя на территорию врага. В сети появились эксклюзивные кадры с первого дня боев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.
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Как начиналась Курская операция?
Силы специальных операций опубликовали кадры начала Курской операции в 2024 году глазами их операторов.
На видео можно увидеть, как защитники проходят сквозь траншеи и пытаются перелезть выше на землю в этом российском регионе.
Каким было начало Курской операции в 2024 году / Видео ССО ВСУ
Стоит отметить, что бои в Курской области начались 6 августа 2024 года, когда Вооруженные Силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. На конец августа украинские войска контролировали около 1 100 километров квадратных Курской области, тем самым сковав силы врага, которые тот мог бы отправить на наступление в Сумскую область.
К слову, ранее Александр Сырский отмечал, что украинские военные восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России. Этим защитники сковывают значительное количество противника в приграничье.