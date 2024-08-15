"Ребята, где припарковать танк?": в Курской области россияне сначала принимали украинцев за своих

В первые дни наступления в Курской области ВСУ так быстро продвигались вперед, что российские военные часто ошибались и принимали украинцев за своих.

Операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа 2024 года. Сейчас защитники имеют значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

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Россияне на Курщине принимали украинцев за своих

Журналисты побывали на Сумщине вблизи границы с Россией и пообщались с 38-летним украинским офицером Владимиром. По словам Владимира, одна из его частей уже в первый день заняла вторую линию обороны российской армии. Вскоре туда подъехали два российских военных грузовика.

Около 100 российских солдат вышли из грузовиков и двинулись в сторону нашей позиции. Они не знали, что их вторая линия – это уже наша первая. Когда они подошли примерно на 60 метров, наши солдаты открыли огонь,

– рассказал офицер.

Уже в сумерках к украинским солдатам подъехал российский танк. По словам Владимира, дуло было повернуто назад, танк не был готов к бою. Очевидно танкисты тоже не знали, что эту территорию уже контролируют ВСУ. Они поехали в сторону леса, где украинцы копали окопы.

Российский танкист вышел и спросил их: "Ребята, где лучше припарковаться?" Украинцы ответили: "Выходите, вы уже припарковались".

Так мы захватили танк!

– лаконично подытожил офицер Владимир.

К слову, ранее стало известно, что Россия начала перебрасывать часть войск из Украины в Курскую область. В то же время Москва не желает выводить подразделения из горячих точек на востоке.