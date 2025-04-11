Мощная работа: бойцы ССО взяли в плен в Курской области 14 российских солдат

Украинские военные из ССО продолжают неустанно работать в Курской области. На этот раз бойцам удалось взять в плен 14 российских оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Что известно о взятии в плен 14 россиян

Военные рассказали, что подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области России.

Операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен,

– отметили в ССО.

Защитники также отметили, что в результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих армии оккупантов.

"Задания выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", – резюмировали спецназовцы.

К слову, ранее в Силах специальных операций сообщали, что взяли в плен 2 российских военных в Курской области, когда те шли штурмовать украинские позиции. Также защитники ликвидировали нескольких оккупантов в блиндаже.