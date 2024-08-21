Реклама "Азова" вышла на новый уровень: теперь ее можно встретить в супермаркетах Курщины

В Курской области России продолжается операция Сил обороны Украины. В селах, которые сейчас контролируют украинские военные, уже заметили плакаты "Азова".

Украина на протяжении 10 дней проводит операцию в Курской области, а местные не на шутку разочарованы действиями своих властей. Фото из российского супермаркета опубликовал заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар.

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В супермаркетах Курщины заметили рекламу "Азова"

По словам Александра Сырского, сейчас под контролем украинских военных 1263 квадратных километра на Курщине. Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность местных.

Между тем в супермаркетах на Курщине уже начала появляться неожиданная реклама – рекрутеры "Азова" якобы "расширили" рекрутинг на территорию России.

Рекрутеры 12 бригады "Азов". Они везде!!!

– написал Паламар.

К слову, ранее в СМИ сообщили, что успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало беспокойство среди сторонников Владимира Путина. Он работал над тем, чтобы представить себя как единственного гаранта безопасности и стабильности России, а теперь этот имидж потерял свою силу.