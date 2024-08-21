Україна упродовж 10 днів проводить операцію у Курській області, а місцеві не на жарт розчаровані діями своєї влади. Фото з російського супермаркету опублікував заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар.

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В супермаркетах Курщини помітили рекламу "Азову"

За словами Олександра Сирського, наразі під контролем українських військових 1263 квадратних кілометри на Курщині. Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність місцевих.

Тим часом у супермаркетах на Курщині вже почала з'являтися неочікувана реклама – рекрутери "Азову" нібито "розширили" рекрутинг на територію Росії.

Рекрутери 12 бригади "Азов". Вони всюди!!!

– написав Паламар.

До слова, раніше у ЗМІ повідомили, що успішний наступ ЗСУ в Курській області викликав занепокоєння серед прихильників Владіміра Путіна. Він працював над тим, щоб представити себе як єдиного гаранта безпеки та стабільності Росії, а тепер цей імідж втратив свою силу.