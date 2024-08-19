Сырский держал операцию в Курской области в секрете и скрывал от Запада, – The Economist

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал в секрете подготовку операции в Курской области. Вооруженные Силы скрывали планы от западных союзников.

По словам журналистов, Сырский делился планами только с узкой группой генералов и силовиков. Он также общался с президентом один на один, без его сотрудников

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Подготовку операции на Курщине держали в секрете

В материале The Economist говорится, что армейская разведка проводила большую часть разведки, вместо того, чтобы возложить ее на ГУР, украинскую военную разведку, было включено в процесс только на поздней стадии.

Источник издания утверждает, что западных союзников также намеренно не информировали.

У Сырского уже было две предыдущие операции, которые сорвал Запад. Однажды была утечка информации россиянам, а в другом случае операцию приказали прервать,

– говорится в статье.

Военное командование рассматривало несколько сценариев наступательной операции: удар по Брянской области на севере; удар по Курской области; сочетание двух или более атак сразу. Главная цель заключалась в том, чтобы оттянуть войска с Донбасса и получить преимущества для будущих переговоров.

Именно минимум коммуникации позволил украинцам начать атаку до того, как россияне поняли, что происходит.

Они (россияне, – 24 Канал) осознавали, что что-то может произойти, но предположили, что нам понадобится разрешение американцев на такую смелую операцию,

– цитируют журналисты украинский источник.

Когда Запад поставили перед фактом, он уже не возражал.

К слову, 19 августа Владимир Зеленский заявил, что на Курщине Украина получила наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Президент назвал это одной из целей Украины.