ВСУ вывели из строя третий мост в Курской области: россияне рядом поставили понтон

Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в селе Карыж стал практически непригодным для проезда тяжелой техники после новых ударов ВСУ.

Вид моста можно увидеть на новых спутниковых снимках, которые сделали в воскресенье, 25 августа. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (при СНБО) Андрей Коваленко заявлял, что вражеские бойцы уже почти попали в окружение в Курской области.

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Третий мост окончательно "вышел из строя"

На опубликованном снимке также можно увидеть, что российские военные соорудили рядом с мостом временную понтонную, а также лодочную переправу. Понтонный мост на фото частично погружен в воду – возможно, он также уже успел подвергнуться атаке.

Украинские военные фактически уничтожили третий мост через Сейм / Фото: "Радио Свобода"

Ранее украинская армия уже нанесла удары по двум другим понтонным переправам, построенных Россией через реку Сейм после того, как Украина разрушила или повредила мосты в этом районе. Сейчас ВСУ перерезают пути снабжения по реке Сейм, чтобы изолировать место боев в Глушковском районе.

Ранее защитники уже вывели из строя мосты в Глушковом и районе села Званное.

Мост расположен возле села Карыж / Фото: DeepState

К слову, вечером 25 августа Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области от 1 до 3 километров, взяли под контроль еще два населенных пункта. Сейчас продолжаются активные боевые действия в отношении еще одного населенного пункта.