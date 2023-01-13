ВСУ "выровняли позиции" возле Белогоровки, Россия пытается удержать Кременную

В Луганской области ситуация на фронте тяжелая, но полностью контролируемая ВСУ. Оккупанты пытаются захватить Белогоровку, а также удержать Кременную.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что со стороны Белогоровки наши защитники "выровняли свои позиции". Он подчеркнул, что Белогоровка полностью под контролем ВСУ.

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Вместе с тем, оккупанты не оставляют попыток захватить Белогоровку. Как сказал Гайдай, каждый день наши воины успешно отражают наступления оккупантов.

Сообщается, что на Кременское и Сватовское направления Россия перебрасывает дополнительные резервы. Почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.

Однако Гайдай отметил, что успех на стороне сил обороны Украины. Он сообщил, что наши войска продвигаются, но медленно. Причина в том, что Россия перебросила на Кременную несколько батальонов десантников и тяжелую технику, чтобы сдерживать наступление ВСУ. Кроме того, противнику удалось подготовить оборону.

Гайдай подчеркнул, что ВСУ продвигаются вперед, поэтому коллаборанты понемногу убегают.

Что известно о ситуации в Луганской области