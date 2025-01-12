"Цель для выстрела можем и не узнать": как работают артиллеристы на Харьковском направлении

Украинские артиллеристы усиленно работают на Харьковском направлении. Цели бывают совершенно разными: от окопов врага до подвижной техники.

Как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, одна из артбатарей бригады оперативного назначения "Хартия" использует на этом направлении гаубицу Д-30. Это – сравнительно старенькое оружие, которое способно выдавать действительно замечательные результаты при условии правильного подхода и обслуживания.

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Какова ситуация на Харьковщине

Как рассказали военные, российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины. Однако ситуация могла быть тяжелее, если бы не события в Курской области. Это направление таки отвлекает ресурс врага.

Один из военных во время съемки сюжета праздновал день рождения. Ему всего 23 года, но он уже третий год воюет.

Сегодня 23 года исполнилось. Третий год уже отмечают свой день рождения на позициях. Только на разных направлениях. Вот сегодня стрельба. Это такое поздравление будет,

– рассказал главный сержант артбатареи бригады "Хартия" с позывным Кучер.

Военные сравнивают гаубицу Д-30 со снайперской винтовкой. У нее очень хорошая стабилизация. Главное, чтобы было достаточно боекомплекта. Но с таким врагом его точно никогда достаточно не будет.

Мы доверяем нашей красавице. Цели бывают разными. Один выстрел может идти на пехоту, другой – на подвижную технику, которая пробует прорваться. Я могу даже не знать, что это за цель. Узнаю после поражения. Мне важно прикрыть собратьев,

– рассказал военный с позывным Кабан.

Когда подразделение только заехало на свой участок, ситуация была действительно сложной. Но со временем удалось все стабилизировать. Военные признаются: работают очень интенсивно. И это дало свои результаты.

Напомним, недавно воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разбили вражескую штурмовую группу на Купянском направлении. Они опубликовали видео боя.