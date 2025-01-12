Як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, одна з артбатарей бригади оперативного призначення "Хартія" використовує на цьому напрямку гаубицю Д-30. Це – порівняно старенька зброя, яка здатна видавати дійсно чудові результати за умови правильного підходу та обслуговування.

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Яка ситуація на Харківщині

Як розповіли військові, російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України. Однак ситуація могла бути важчою, якби не події в Курській області. Цей напрямок таки відволікає ресурс ворога.

Один з військових під час зйомки сюжету святкував день народження. Йому лише 23 роки, але він вже третій рік воює.

Сьогодні 23 роки виповнилося. Третій рік вже відзначають свій день народження на позиціях. Тільки на різних напрямках. От сьогодні стрільба. Це таке привітання буде,

– розповів головний сержант артбатареї бригади "Хартія" на позивний "Кучер".

Військові порівнюють гаубицю Д-30 зі снайперською гвинтівкою. У неї дуже добра стабілізація. Головне, аби було достатньо боєкомплекту. Але з таким ворогом його точно ніколи достатньо не буде.

Ми довіряємо нашій красуні. Цілі бувають різними. Один постріл може йти на піхоту, інший – на рухому техніку, яка пробує прорватися. Я можу навіть не знати, що це за ціль. Дізнаюсь після ураження. Мені важливо прикрити побратимів,

– розповів військовий на позивний "Кабан".

Як тільки підрозділ заїхав на свою ділянку, то ситуація була дійсно складною. Але з часом вдалося все стабілізувати. Військові зізнаються – працюють дуже інтенсивно. І це дало свої результати.

Нагадаємо, нещодавно воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розбили ворожу штурмову групу на Куп'янському напрямку. Вони опублікували відео бою.