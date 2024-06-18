Как ВСУ могут использовать эту ситуацию, чтобы остановить движение врага на Востоке, проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Удары по Крыму

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины отчитался, что за последние два месяца Украина поразила около 15 российских систем ПВО, 15 радиолокационных систем и более 10 пунктов управления в Крыму.

Так силы обороны готовятся к заходу авиации от партнеров. В уничтожении участвовали также Главное управление разведки и Службы безопасности Украины.

F-16 будет намного легче работать, когда вычищена ПВО врага. Это и показывает направление стратегических ударов Украины, что освобождение территории может начаться с Крыма,

– добавил полковник запаса.

Ситуация в Волчанске

Украинские силы обороны активно работают авиацией по позициям врага в Волчанске. Сами оккупанты жалуются на огромные потери и действия командования, которое буквально бросает их на убой в Харьковской области.

Свитан убежден, что российское руководство сознательно создало ситуацию, когда несколько тысяч оккупантов будут обреченными на смерть, но смогут связать некоторое количество украинских войск на этом направлении. Этим пытались заставить военное командование Украины перебросить несколько бригад с восточного фронта.

Сейчас россияне попали в огненный котел возле Волчанска. И выходы у них всего два: или умереть, или сдаться. Уже несколько десятков россиян пополнило обменный фонд Украины.

Что может повлиять на бои на Востоке

Свитан убежден, что сейчас основное направление движения вражеских войск сосредоточено на Покровске. В то же время активность на Харьковском или потенциально на Сумском направлениях может быть лишь отвлекающим маневром. В первую очередь на это указывает местонахождение российских резервов. Они расположены возле Донецка.

Учитывая огромные потери на Харьковском направлении и общий кадровый голод там, украинское командование может воспользоваться асимметричным ходом – когда будет достаточное количество сил и средств, остановить движение врага на Покровском направлении, увеличив давление на Харьковском.

Если будут привлечены дополнительные резервы на Харьковское направление с украинской стороны, то враг будет вынужден подкреплять этот отрезок фронта и перебрасывать войска под Белгород.