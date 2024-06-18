Як ЗСУ можуть використати цю ситуацію, аби зупинити рух ворога на Сході, проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удари по Криму

Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України відзвітував, що за останні два місяці Україна вразила близько 15 російських систем ППО, 15 радіолокаційних систем і понад 10 пунктів управління в Криму.

Так сили оборони готуються до заходу авіації від партнерів. У знищенні брали участь також Головне управління розвідки та Служби безпеки України.

F-16 буде набагато легше працювати, коли вичищена ППО ворога. Це і показує напрямок стратегічних ударів України, що звільнення території може початися з Криму,

– додав полковник запасу.

Ситуація у Вовчанську

Українські сили оборони активно працюють авіацією по позиціях ворога у Вовчанську. Самі окупанти скаржаться на величезні втрати і дії командування, яке буквально кидає їх на убій в Харківській області.

Світан переконаний, що російське керівництво свідомо створило ситуацію, коли кілька тисяч окупантів будуть приреченими на смерть, але зможуть зв’язати деяку кількість українських військ на цьому напрямку. Цим намагалися змусити військове командування України перекинути кілька бригад із східного фронту.

Наразі росіяни потрапили у вогняний котел біля Вовчанська. І виходи в них всього два: або померти, або здатися. Вже кілька десятків росіян поповнило обмінний фонд України.

Що може вплинути на бої на Сході

Світан переконаний, що зараз основний напрям руху ворожих військ зосереджений на Покровську. Водночас активність на Харківському чи потенційно на Сумському напрямках може бути лише відволікаючим маневром. Першою чергою на це вказує місцеперебування російських резервів. Вони розташовані біля Донецька.

Зважаючи на величезні втрати на Харківському напрямку і загальний кадровий голод там, українське командування може скористатися асиметричним ходом – коли буде достатня кількість сил та засобів, зупинити рух ворога на Покровському напрямку, збільшивши тиск на Харківському.

Якщо будуть залучені додаткові резерви на Харківський напрямок з українського боку, то ворог буде змушений підкріплювати цей відтинок фронту і перекидати війська під Бєлгород.