Следующие полторы –две недели будут сверхважными для Харьковщины: обзор фронта от Свитана

На Харьковщине, несмотря на сложные бои, ВСУ удалось взять инициативу. Россияне пытались развить свое продвижение возле Липцов, но остались отрезанными от логистики.

Что ждет врага дальше для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в России

В сети появилось интересное видео, снятое российскими оккупантами. На нем виден момент прилета по воинской части противника в Брянской области.

По необычным звукам из видео можно сделать вывод, что использовался реактивный беспилотник или ракета, следовательно боевая часть была не маленькой.

Свитан заметил, что удар произошел в направлении Унеча – Брянск, там неподалеку расположен газопровод "Дружба" и российские военные склады.

Дальность под 100 километров поражает, это не ракеты М31. Предположительно, одно из наших средств поражения: либо реактивный беспилотник, либо ракета. Примерно такой же звук издает украинский дрон-ракета "Паляница",

– резюмировал эксперт.

Бои на Курщине

В Курской области продолжаются бои. Россияне пытались контратаковать у Любимовки, но были отброшены к предыдущим позициям.

Военный аналитик отметил, что российского контрнаступления, несмотря на громкие заявления, на Курщине не видно. Для этого врагу не хватает сил и средств – хотя бы 30 тысяч личного состава, который могли перебросить с восточного фронта.

Это небольшие контрнаступательные действия, которые успешно отбиваются. У нас лучшие позиции, россияне так и рискуют остаться на левом берегу Сейма, а мы движемся в направлении Глушково,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Успехи ВСУ на Харьковщине

На Харьковщине также идут тяжелые бои. Сложная ситуация остается в Волчанске, зато силы обороны Украины укрепили позиции в районе Липцов.

Представитель ОТУВ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что ВСУ удалось отрезать врага от логистики возле Липцов. Свитан объяснил, что в этом помогли артиллерия и украинские дроны. Последние уже выходят на серьезный уровень, идут на расстояние 40 – 60 километров и могут работать как против автомобильной, так и железнодорожной логистики.

В районе Липцов россияне переходят к обороне. Армейских запасов у них осталось на полторы – две недели, поэтому начали закапываться. Здесь россияне переходят в оборону, хотя у Волчанска еще пытаются наступать, но и там есть положительная динамика по отражению наших позиций,

– резюмировал полковник ВСУ в запасе.