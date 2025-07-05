Около десятка боев ежедневно, враг пытается давить количеством, – Сырский о Харьковщине

Главнокомандующий ВСУ провел работу в подразделениях на Харьковщине. В частности, обсудил с командованием подразделений пути усиления обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

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Ситуация на Харьковщине

Сырский сообщил, что на Южнослобожанском направлении ВСУ в течение прошлой недели отражали в целом более 60 вражеских штурмов. По его словам, около десятка боев идут ежедневно и в дальнейшем.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что обсудил с командованием подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Согласно его словам, он выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных и отдал указания для решения проблемных вопросов.

Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков,

– говорится в сообщении.

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К слову, в целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения, о чем сообщили в Генштабе утром 5 июля.

По уточненной информации, вчера враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных ударов, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6312 обстрелов, в частности 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.