Оказались в западне: командир полка "Ахиллес" раскрыл действия россиян на Харьковщине

Российские оккупанты пытаются давить на разных участках на Харьковщине. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага. И кое-где есть более чем хорошие успехи.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что ситуация на Харьковщине остается активной. Враг начал наступательную кампанию еще весной и до сих пор пытается хотя бы где-то прорваться вперед.

Смотрите также 1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну

Что известно о боях на Харьковщине

Как отметил Федоренко, враг пытался атаковать в районе Липецкой общины на Харьковщине. Там удается успешно его сдерживать. Также оккупанты пробуют наращивать усилия возле Волчанска, однако и там все без успехов.

Какова ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

В конце 2024 года россиянам удалось занять правобережный плацдарм в районе Двуречной. Они так и не смогли наладить там штатные понтонные переправы. Враг вынужден переправлять ресурсы лодками и плотами через реку Оскол, из-за чего у них значительные потери.

Противник теряет значительный ресурс во время прохождения реки. Она находится под огневым контролем. Враг пробовал навести штатные понтонные переправы, но только лишь полк "Ахиллес" уничтожил 6 мостоукладчиков. Плюс тут также работают другие подразделения. Поэтому враг не получил возможности навести штатную переправу, которая бы дала возможность обеспечить группировку необходимым количеством сил и средств, боеприпасами и т.д,

– сказал Федоренко.

В районе Купянска враг также более чем активен, но там удается просчитывать его намерения и сдерживать. Также оккупанты пытаются расширить свой клин в направлении Ковшаровки и Загрызово на левом берегу реки Оскол.

Им это нужно, чтобы расширить клин и ближе подтянуть огневые средства. Сейчас враг блокирован, успеха не имеет. Хотим отдельно подчеркнуть взаимодействие и работу с 1 бригадой оперативного назначения "Буревій". Очень крепкая бригада Нацгвардии, которая эффективно воюет и получает необходимые результаты на поле боя. В частности благодаря поддержке от полка "Ахиллес",

– подчеркнул военный.

Враг попал в ловушку

По словам военного, с прошлой недели на одном из участков враг попал в ловушку. Они не имеют возможности получать провизию и боекомплект. Там уже зафиксировали случай, когда один оккупант убил другого.

Зафиксировали через перехват, что один оккупант убил другого и ел его где-то неделю до того момента, пока не получил дополнительную провизию. Это еще раз подчеркивает абсолютную бесчеловечность врага. Также они используют заградительные отряды; убивают тех, кто отказывается выполнять боевые задачи,

– рассказал Федоренко.

Были и такие случаи, когда оккупант вышел с передней линии, но его уже подали как "200". Его просто уничтожили, чтобы не возиться с документами.