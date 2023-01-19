Даже в тылу не чувствуют себя спокойно, – Херсонский облсовет об ударе по оккупантам

На временно оккупированной территории Херсона не спокойно. Оккупанты даже в глубоком тылу чувствуют себя в опасности.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, ВСУ прицельно бьют по враждебным позициям на левом берегу Херсона.

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В ВСУ сообщили об уничтожении большого количества российских военных в селе Агайманы на оккупированной части Херсонщины. Там они базировались в здании школы, которое служило временной базой для мобилизованных из Крыма перед фронтом. 12 января там зафиксировано 3 попадания в школу и 2 в склад боекомплектов.

Ситуация в Агайманах

"Это был условно глубокий тыл для российских наемников, но они даже в том глубоком тылу не могут чувствовать себя спокойно", – отметил глава Херсонского облсовета.

Самойленко подчеркнул, что украинские вооруженные силы не дают россиянам почувствовать себя хозяевами на левом берегу Херсона: "Постоянно держат их в тонусе".

Это было несколько дней назад, но последствия попадания, оккупанты чувствуют и сегодня,

– добавил говорящий.

Подобная ситуация, по его словам, происходит и в городе Голая Пристань, Олешках. Он убежден, что нет ни одного места на временно оккупированной территории Херсона, где враг мог бы себя чувствовать спокойно.

Самойленко о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

ВСУ атакуют российские позиции на оккупированной Херсонщине