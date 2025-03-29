Техника движется по Мариуполю: оккупанты могут усиливать Запорожское направление

Россияне время от времени перебрасывают личный состав через Мариуполь. 28 марта там зафиксировали несколько автобусов, забитых живой силой.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты также продолжают перемещать военную технику через Мариуполь. Преимущественно это всякие БМП. Иногда фиксируют танки, но обычно их везут на ремонт.

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Может ли быть усиление наступления на Юге

Как отметил Андрющенко, 28 марта зафиксировали семь автобусов с личным составом. Вероятнее всего, они будут усиливать врага на Запорожском направлении.

Оккупанты продолжают осуществлять небольшие наступательные действия на различных участках Запорожского направления. Возможно, в будущем они и попытаются активнее лезть вперед. Но пока об этом рано говорить.

Понимаем, что они там накапливаются. И рано или поздно это все может пойти вперед. Достаточно ли, по нашим наблюдениям, той силы, чтобы обеспечить длительное наступление? Нет, пока недостаточно,

– рассказал Андрющенко.

Добавим, как рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, оккупанты наращивают штурмы малыми группами на Юге. Но тут речь идет не о подготовке к масштабному наступлению, а о тактических действиях, чтобы захватить позиции.