Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил это тем, что у россиян еще с 2023 года сохранился потенциал для наступления.

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Что означает режим активной обороны

По словам Свитана, часть вражеского потенциала украинские военные уже "закопали в землю". Заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова об операции в Крыму и освобождение полуострова, заставили россиян испугаться еще больше. Тогда 150 тысяч захватчиков окапывались в Крыму.

Это потенциал, который был "закопан", но другая половина сосредоточена на Востоке. Пока российский наступательный ресурс не исчерпается, Украине не стоит планировать никаких наступательных действий, потому что это приведет к большим потерям,

– сказал военный эксперт.

Следовательно, оптимальный вариант держать восточное направление в режиме активной обороны. Он предполагает, что врага видят и пытаются уничтожить. Противник выходит из своих укрепленных районов на поверхность, а там уже есть механизмы для его ликвидации. Именно это и делают украинские военные: уничтожают российскую живую силу, технику, авиацию.

Роман Свитан объяснил, что смысл активной обороны состоит в контратаках. То есть мы останавливаем атаку противника и начинаем гнать его в противоположную сторону. На контратаках возвращаем утраченные позиции. Это то, что сегодня происходит на Купянском направлении.

Там будет сильное давление почти до весны, пока земля, деревья не станут зелеными. До этого времени россияне будут давить с помощью всех сил и средств, которые у них остались еще с прошлого года. Поэтому это однозначно тяжелое направление, но ситуация контролируемая,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он добавил, что украинским военным не хватает обещанных боеприпасов, их мы до сих пор ждем. Они могут существенно помочь ВСУ именно на этом направлении. Использование боекомплекта при наступательных действиях противника будет максимально эффективным. Ведь армия оккупантов не прикрыта ничем и она пробует двигаться на открытой поверхности.

Ситуация в Купянском районе: куда продвигается враг