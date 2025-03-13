Россия хочет перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей, – Сырский

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. По состоянию на 18 часов вечера 12 марта на Курщине наши войска отражали 8 штурмовых действий врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

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Сырский рассказал о намерениях врага

Вражеские силы хотят перенести боевые действия из Курской области на территорию Сумщины и Харьковщины.

Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области России и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей,

– говорится в сообщении.

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Отметим, что Сырский добавил, что агрессор, пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери.

Так, с начала Курской операции общие потери российских войск составляют более 54,9 тысяч человек.

"Из них: безвозвратные – более 22,2 тысячи, санитарные – 31,8 тысяч, пленные – 942 человека", – сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Кроме этого, поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, 5 РСЗО, два средства ПВО, один самолет, 2 вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов.