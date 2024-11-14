Почему Путин дал приказ срочно освобождать Курщину: сводка от Свитана

Россияне активизировали штурмы на Курском направлении. Потери достигают рекордных чисел, но вытеснить ВСУ так и не смогли.

Почему так спешат россияне и чем это оборачивается для них в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Бои на Курщине

В сети появилось интересное видео от 47-й бригады, воюющей на Курском направлении. Там сейчас уничтожается большая часть вражеской техники и живой силы.

Путин делает ставку на заморозку военных действий с приходом на пост президента США Дональда Трампа. И сейчас пытается делать все, что возможно до этого времени. Для него во время заморозки пребывания украинских войск на Курщине будет подобно смерти,

– отметил Свитан.

ВСУ будут успешно пользоваться этим намерением врага и уничтожать россиян во время их отчаянных штурмов.

Благодаря средствам поражения действия до 40 километров ВСУ удается поражать львиную долю врага еще до непосредственного вступления в бои.

"Ежедневно Генштаб сообщает о до 2000 убитых россиян, вот примерно половина из них минусуется на Курском направлении", – рассказал военный эксперт.

Ситуация на Купянщине

Возле Купянска ситуация становится все сложнее. Карта Deep State ежедневно обновляется с определенными продвижениями врага. Вооруженные Силы Украины сообщали, что враг пытался заходить в сам город со стороны Лимана. Попытки прорыва были отбиты.

Как изменилась ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

Обе стороны там, по словам Свитана, работают в режиме просачивания малыми тактическими группами на территории, контролируемые противником.

Иногда именно это или потеря контроля за полосой шириной 3 – 4 километра с украинской стороны и становятся причинами прорыва россиян. Однако пока ситуацию в самом городе Купянск контролируют украинские Силы обороны.