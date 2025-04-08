На Лиманском направлении на одного украинца приходится 10 россиян – спикер 66-й бригады
- На Лиманском направлении российские войска активизировали атаки, имея численное преимущество над украинскими силами.
- Россияне используют большие пехотные силы и дроны, пытаясь пробить оборону украинских войск.
Ситуация на Лиманском направлении осложнилась, российские войска активизировали пехотные атаки, используя численное преимущество. Кое-где на одного украинского военного приходится до 10 российских оккупантов.
Об этом рассказала пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик в комментарии для Радио Свобода, передает 24 Канал. Ситуация на Лиманском направлении за последний месяц значительно ухудшилась.
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Россияне бросают в бой большие пехотные силы
Российские войска активизировали наступательные действия, увеличив количество пехоты и используя большое количество дронов, в частности на оптоволокне.
По словам Блищик, российские войска пытаются пробить оборону украинских сил различными тактиками. Они используют как большие, так и малые пехотные группы, которые часто адаптируются к погодным условиям, пытаясь проникнуть в тыл и создать хаос.
Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Они делают все возможное, чтобы вклиниться в наши боевые порядки и забежать как можно быстрее в тыл,
– отметила пресс-секретарь.
Однако украинские войска на Лиманском направлении сталкиваются с проблемой нехватки людей.
Из-за того что у них налажена эта система оперативного пополнения их потерь, наступательный потенциал они дальше сохраняют, и он не теряется... Действительно на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов,
– рассказала Блищик.
Она также уточнила, что за последний месяц только бойцы 66-й бригады нанесли россиянам серьезные потери, в частности уничтожено два батальона. Однако, благодаря оперативной системе пополнения, российские силы не теряют наступательного потенциала.
В общем, ситуация на Лиманском направлении остается напряженной, и украинские войска продолжают активно противостоять российским атакам, несмотря на численное преимущество противника.