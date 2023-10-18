Артиллерия разрушает бетонные укрепления: депутат рассказал о боях на Мелитопольском направлении

Получение силами обороны первой партии ракет ATACMS может придать украинскому наступлению на юге новый импульс, ведь теперь под ударом может снова оказаться любой объект агрессора на Приазовье.

Об этом 24 Каналу рассказал депутата Запорожского облсовета Сергей Лишенко. Из своих источников чиновник также узнал, что происходит на Мелитопольском направлении.

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Как повлияет применение ATACMS на Россию

Возможность применять ATACMS – это отправная точка для дальнейшего освобождения территорий. Ведь дальнобойные средства поражения всегда играли чрезвычайно важную роль в контрнаступлении.

Организуя оборону на Юге, Россия не учитывала, что у Украины будет ATACMS. Аналогичные события уже происходили на территории Запорожья с первым получением HIMMARS, заставившим агрессора остановить свое наступление, а также существенно уменьшить ракетные обстрелы Запорожья.

"Из-за того, что Украина получила Storm Shadow, Россия была вынуждена перестать использовать С-300 для атак по наземным целям и начать надежнее прятать пусковые установки этого комплекса. Теперь же применение ATACMS может заставить врага изменить свою логистику, что отразится на его способности вести интенсивные боевые действия", – предположил депутат.

Сергей Лишенко о применении ATACMS и боях на Работинском выступе: смотрите видео

Как развиваются бои на Таврическом направлении

Получение украинской армией ATACMS произошло практически в преддверии "ухудшения погоды осенью", которое военные обозреватели рассматривали как фактор завершения украинского наступления в этом году. В то же время, на выступлении в районе Работино, которое в тяжелых боях заняли ВСУ в конце лета, пока продолжаются позиционные бои с незначительным продвижением украинских военных.

По имеющейся у меня информации, сегодня (на Мелитопольском направлении – 24 Канал) Силы обороны выполняют не штурмовые действия, а проводят подготовку к прорыву второй линии обороны агрессора,

– отметил Лышенко.

По словам военных, вторая линия обороны России на Запорожье имеет гораздо больше бетонных укреплений, чем первая. Эти укрепления невозможно занять одномоментно, поэтому сейчас украинская артиллерия их разрушает для того, чтобы подготовить дальнейшее наступление.

"Также враг постоянно пытается наносить удары с флангов, в том числе – со стороны Пологов на село Луговское. Пробовали оккупанты и атаковать украинское выступление "в лоб" в районе Новопрокоповки, однако все эти контратаки были отражены. ВСУ делают все возможное, чтобы не пропустить врага на деоккупированную территорию", – рассказал депутат.

Контратаки России на Новопрокоповку и Луганске / Скриншот из Deepstate

ATACMS уже в Украине: что известно о первом применении ракеты