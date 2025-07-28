Угрозы с трех сторон, – Лакийчук проанализировал ситуацию в Покровске

Российские оккупанты имитировали заход в Покровск, видео разлетелось по соцсетям, его, конечно, подхватили кремлевские пропагандисты. Очевидно, это оказалось фейком, но враг продолжает пытаться штурмовать окрестности города.

Покровск остается ключевым направлением обороны украинских сил. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что оккупанты давят сразу с 3 направлений.

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С каких сторон россияне давят на Покровском направлении?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" отметил, что с каждым днем на Покровском направлении ситуация обостряется. Враг пытается штурмовать Покровск со стороны населенного пункта Селидово, что южнее города, а также прорваться к трассе Покровск – Павлоград.

Кроме того, россияне провались на трассу Покровск-Константиновка. Однако развить успех в две стороны не смогли. Поэтому их командование приняло решение развернуться в сторону Покровска. Таким образом имеем угрозы с трех сторон,

– пояснил он.

Лакийчук отметил, что существует реальная угроза, что бои на этом направлении могут перерасти в уличные бои в Покровске. Российские ДРГ пытаются прорваться в город. Хотя Силы обороны их уничтожают, это все равно свидетельствует о разведывательной работе оккупантов, ведь за их работой следят вражеские дроны.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Россияне делают себе отметки, где наша оборона имеет сопротивление. То есть через смертников (ДРГ – 24 Канал) следят за обороной города. Угроза есть. Однако сможет ли Путин и его банда захватить город – это большой вопрос", – сказал он.

К слову, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий сообщил, что россияне готовы нести огромные потери на Покровском направлении. Оккупанты преимущественно отправляют в "мясные штурмы" тех, кто находится на самой низкой социальной планке – из сел, из российской глубинки.