Могут наступать на Луганщину и Харьковщину: Гайдай предположил, куда Россия бросит свои резервы
Восточное направление одно из самых горячих сейчас. Туда россияне подтянули множество своих резервов, чтобы попытаться наступать в нескольких направлениях.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что украинские военные знают о намерениях врага и готовы защищать территорию до последнего.
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Гайдай предположил, что россияне попытаются пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Харьковщину, на Купянск со стороны Сватового.
А дальше уже будут по ситуации смотреть, если у них будет какой-то успех, где смогут немного продвинуться вперед, туда и будут бросать все резервы для того, чтобы развивать этот успех.
– добавил Гайдай.
Россияне попытаются продвигаться
По словам главы Луганской областной военной администрации, для россиян не будет принципиальным выбор между наступлением на Сватовско-Купянское направление или в сторону Кременной – Лиман. Все будет зависеть от того, удастся ли им где-нибудь продвигаться.
Гайдай сообщил, что периодически общается с украинскими бойцами по разным направлениям. Военные понимают, что Россия подтянула много своих резервов на восточное направление, однако ВСУ мотивированы, имеют высокий боевой дух и достаточно вооружения. Украинские бойцы готовы до последнего удерживать позиции на Восточном направлении.
Гайдай о попытке наступления россиян на востоке: смотреть видео
Бои в Луганской области: последнее
- По словам Гайдая, враг концентрирует свои силы на 3 основных участках: Сватово, Кременная и Белогоровка.
- В Луганской области воюют российские спецназовцы и большое количество недавно мобилизованных россиян, которых бросают на украинские позиции волнами. Враг пытается чаще наступать небольшими группами по 15 человек. Они зондируют слабые места сил обороны.
- Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.