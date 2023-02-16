Могут наступать на Луганщину и Харьковщину: Гайдай предположил, куда Россия бросит свои резервы

Восточное направление одно из самых горячих сейчас. Туда россияне подтянули множество своих резервов, чтобы попытаться наступать в нескольких направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что украинские военные знают о намерениях врага и готовы защищать территорию до последнего.

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Гайдай предположил, что россияне попытаются пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Харьковщину, на Купянск со стороны Сватового.

А дальше уже будут по ситуации смотреть, если у них будет какой-то успех, где смогут немного продвинуться вперед, туда и будут бросать все резервы для того, чтобы развивать этот успех.

– добавил Гайдай.

Россияне попытаются продвигаться

По словам главы Луганской областной военной администрации, для россиян не будет принципиальным выбор между наступлением на Сватовско-Купянское направление или в сторону Кременной – Лиман. Все будет зависеть от того, удастся ли им где-нибудь продвигаться.

Гайдай сообщил, что периодически общается с украинскими бойцами по разным направлениям. Военные понимают, что Россия подтянула много своих резервов на восточное направление, однако ВСУ мотивированы, имеют высокий боевой дух и достаточно вооружения. Украинские бойцы готовы до последнего удерживать позиции на Восточном направлении.

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