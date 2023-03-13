Генерал-лейтенант назвал главную задачу ВСУ на нынешнем этапе войны

Более 8 месяцев украинские силы обороны отчаянно удерживают украинский город Бахмут. Город будут защищать до тех пор, пока ему будут доступны логистические пути.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. Он сообщил, что сейчас у украинских защитников есть одна важнейшая задача по всей линии фронта, которая занимает более 1200 километров.

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По словам Романенко, главная задача ВСУ состоит в том, чтобы уничтожать как можно больше живой силы и техники врага. Сейчас бои идут на 5 направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское.

По всем этим направлениям продолжаются тяжелые бои, выполняется задача по перемалыванию живой силы и техники врага нашими силами обороны,

– подчеркнул военнослужащий.

Оборона Бахмута

Военный убежден, что вопрос о целесообразности обороны Бахмута в течение такого долгого времени разделяется на два аспекта: военный и политический.

С военной стороны, несмотря на сложность ситуации в Бахмуте, ведь сейчас город окружен с севера, юга и востока, но пока будет возможность снабжения городом может удерживаться. Учитывая, что в Бахмуте сейчас более или менее оборудованные позиции, определены группировка и организованная оборона, это позволяет мощно уничтожать живую силу и технику врага.

Благодаря тому, что в последнее время подошли резервы нашим силам обороны, противнику не удается активно продвигаться с севера и юга. То есть большие продвижения на окраине остановлены. А с востока создан оборонительный рубеж по реке Бахмутка,

– сообщил военный.

Он отметил, что сейчас силы ВСУ направлены на то, чтобы обеспечить логистическое сообщение с Часовым Яром через Хромово, а также из Константиновки через Ивановское в Бахмут. Несмотря на то, что сейчас противник может производить огненное поражение по этим дорогам, обеспечение Вооруженных сил Украины происходит.

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