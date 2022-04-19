Бои и обстрелы активизировались: Старух о ситуации на востоке Запорожской области

В течение месяца на линии столкновения в Запорожской области были бои разной интенсивности. Однако за последние сутки они значительно активизировались, также усилились вражеские обстрелы населенных пунктов.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Рада", информирует 24 канал. Больше всего ситуация обострилась в Пологовском районе.

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Ребята держат линию обороны, – Старух

Конечно, ребята держат линию обороны, но достаточно массированное наступление идет противника,

– объяснил глава ОВА.

В самом областном центре, говорит Старух, подготовили фортификационные сооружения и постоянно работают над улучшением линии обороны. Над планом эвакуации из районов под угрозой председатели общин и ОВА поработали еще в марте.

Не все хотели эвакуироваться с линии столкновения

Старух отметил, что не все с пониманием отнеслись к тому, что нужно эвакуироваться из тех населенных пунктов на линии столкновения. В основном, захотели остаться пожилые люди.

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Глава ОВА уверяет, что лучше даже сейчас эвакуироваться. Мощностей Запорожья хватит, чтобы принять всех желающих. К тому же, большинство переселенцев задерживаются в городе на 1 – 2 дня и едут дальше на запад.