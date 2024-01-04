Авдеевка стала смертельной ловушкой для российской бронетехники, – Forbes

В начале октября Россия начала кампанию массированных штурмов на Авдеевку. Как отмечают аналитики, за 10 недель в большинстве своем неудачных штурмов оккупанты потеряли почти 150 танков.

В издании отмечают, что через 10 недель штурмов Авдеевки враг потерял или покинул по меньшей мере 143 танка. С учетом таких колоссальных потерь оккупанты смогли продвинуться на километр с небольшым как на север, так и к югу от разрушенного города.

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Россия теряет тяжелую технику

Аналитики обращают внимание на то, что украинское войско потеряло или оставило в битвах за Авдеевку 14 танков.

Обозреватели отмечают, что битва под Авдеевкой стала ловушкой для русской бронетехники, а также возможностью для Украины отвлечь войска страны-агрессорки.

В то же время, обращают внимание на запасы и возможности врага. Так, русское войско может позволять себе ежемесячно списывать по 50 танков, чтобы не истощать свой общий арсенал. Он насчитывает 3000 боевых машин.

Реальность такова, что только вокруг Авдеевки враг теряет по 60 танков в месяц. Причем эта цифра, говорят обозреватели, может возрасти с учетом того, что в бой вступает 239-й танковый полк. Он наталкивается на те же минные поля, зоны поражения, артиллерию и беспилотники, уничтожившие танковые подразделения, которые шли в наступление раньше.

Авдеевка стала ловушкой для бронетехники

Враг терпит потери и отходит. Да, 2-я и 41-я общевойсковые армии в октябре понесли колоссальные потери. Следовательно, отвели свою бронетехнику и послали пехоту пешком. Ее уничтожили. Те, кому удалось выжить после мин, артиллерии и беспилотников, наткнулись на 47-ю механизированную бригаду. Она уничтожила незащищенную пехоту 25-миллиметровыми автоматическими пушками боевых машин М-2 американского производства.

Существует вероятность, что 2-я и 41-я общевойсковые армии планируют в Авдеевку перебросить больше танков. В издании ссылаются на Центр оборонных стратегий, который сообщал о том, что юго-западнее Авдеевки фиксируют концентрацию 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

239-й танковый полк – третий российский танковый полк на Авдеевском направлении после 80-го и 10-го. Он на бумаге имеет сотню, а то и больше танков в нескольких батальонах. Укомплектован он несколькими тысячами бойцов.

Отмечают, что в 2022 году это был полк Т-72. Но после поражения на Киевщине и попыток остановить контрнаступление на Харьковщине он сильно пострадал. После этого приняли решение хотя бы частично переоснастить его новыми танками Т-90.

Интересно, что в Институте по изучению войны в ноябре описали 239-й полк как "недостаточно сильный". Сейчас по своей численности он может быть ближе к батальону, говорят обозреватели.

Они отмечают, что не следует ожидать, что слабый полк, оснащенный несколькими новыми танками, сможет изменить ситуацию вблизи Авдеевки. Добавляют, что украинская оборона держится, и "ситуация в Авдеевке остается относительно стабильной", известили в среду 3 января в украинском аналитическом центре Frontelligence Insight.

В издании пишут, что 239-й танковый полк, скорее всего, станет последним российским полком, который отправит свои танки и экипажи "в голодную пасть Авдеевки". Отмечают, что для россиян это поражение, лишающее их войска боевой мощи, необходимое для осуществления продвижения зимой 2024 года.

Аналитики отмечают, что, хотя наши военные не продвигаются вперед, они не отступают. Более того, сохраняют собственные силы, наносят колоссальные потери врагу за каждую атаку, которую российские захватчики пытаются осуществить.