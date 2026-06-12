Россия подготовила до 80 тысяч оккупантов, – генерал армии сказал, на какой город они нацелились

Россияне перегруппировывают свои силы в Донецкой области и пытаются захватить один из крупнейших городов, который остался в регионе. Для этого враг сосредоточил там большую часть своих войск.

Как рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сегодня особенно опасная ситуация возле Константиновки. Россияне пытаются оказывать оперативное давление для захвата всей Донецкой области, но это им не удается.

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К каким действиям прибегает враг в районе Константиновки?

Украина создала мощную укрепленную позицию в Славянске, поэтому легко пробиться россияне точно не смогут. К тому же Силы обороны зачистили территорию Лимана. Враг частично переместился на юг. Освободив часть сил, которые использовал для взятия Мирнограда и Покровска, он двинулся на Константиновку.

"Сейчас стратегической задачей России является захват с юга и севера населенных пунктов, создание ударных групп и боевых возможностей для полного накрытия Константиновки дронами, ракетными системами, артиллерией. Далее последуют небольшие штурмовые группы, которые должны проникнуть непосредственно в город", – рассказал генерал армии.

Маломуж о ситуации возле Константиновки: смотрите видео

Россияне используют природу, чтобы маскироваться, ведь сейчас много зелени. Работают сотни их групп, которые нужно выявлять, уничтожать. Силы обороны делают это постоянно – днем и ночью. Также мы уничтожаем их резервы, выявляем их с помощью разведывательных беспилотных систем, а затем наносим удары. Накрываем огнем или окружаем опорные пункты врага.

Сколько сил собрали россияне для наступления?

Украинские военные не дают врагу войти в Константиновку или создать предпосылки для полуокружения. Но самое главное в этой стратегии – уничтожить все резервные возможности, ведь россияне планируют после захвата опорных пунктов и расширения зоны – двинуться более мощными группами.

"Они готовили группировку до 80 000 человек, чтобы продвигаться через Покровское направление, Добропольское вплоть до Константиновки с разных сторон. Мы стоим в своих секторах ниже, контролируем ситуацию и не даем врагу перспектив для окружения города", – подчеркнул Николай Маломуж.

Ситуация у Константиновки: смотрите на карте

Враг уже докладывает Путину о том,, что часть Константиновки якобы захвачена и они скоро пойдут на Краматорск. Для Кремля важна оккупация города,, потому что это стартовая площадка для наступления на центральный город Донецкой области – Краматорск. Но таких возможностей врагу мы не даем.

Мы выполняем не только оборонительные функции, но и наносим удары с флангов, контратакуем. Скорее всего, зону действия беспилотных систем расширят, это поможет уничтожать больше вражеских средств в конкретных секторах.

Также важно укреплять позиции, особенно новейшим вооружением. Этого россияне не выдержат, ведь не умеют быстро адаптироваться к новым эффективным действиям.

Главное об обороне Константиновки

В конце мая, пользуясь активизацией обсуждений возможного наступления из Беларуси, россияне попытались зайти в Константиновку с юга и юго-запада. Для того, чтобы вытеснить из города украинские подразделения, противник сбрасывает авиабомбы. Он хочет захватить населенный пункт в ходе летней наступательной кампании.

В начале июня аналитики DeepState обнародовали карту, где видно, что россияне продвинулись в Константиновке и расширили свой контроль вокруг. Оккупанты сосредоточиваются на захвате населенных пунктов возле города – Ильиновки и Новодмитровки. Это позволит отрезать северную часть Константиновки.

Через несколько дней россияне заявили о якобы полуокружении ВСУ. Оккупанты действительно провели инфильтрацию в одном из районов, но подтвержденных продвижений не достигли. Аналитики отмечают, что наличие вражеских сил в Константиновке не свидетельствует об окружении наших войск.