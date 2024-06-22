Россия выводит некоторые подразделения из-под Волчанска из-за потери боеспособности
В Волчанске с начала мая продолжаются бои. Сейчас российские оккупанты выводят некоторые свои подразделения из региона.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал в эфире телемаратона, что за прошедшие сутки по всей линии фронта состоялось 141 боевое столкновение, в зоне их ответственности – 121 боевое столкновение, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Волчанске
Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там держали оборону и достаточно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны,
– заявил спикер.
По его словам, оккупанты продолжают на том направлении использовать авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты против населенных пунктов Харьковской области. В частности, атакуют Липцы, Зеленое, Нескучное, Шийковку, Зеленый Гай и Боровую.
"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБа (управляемые авиационные бомбы – 24 Канал). Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении", – отметил спикер.
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Он уточнил, что в результате боевых действий за сутки ВСУ уничтожили:
- более 60 оккупантов – погибшими и ранеными,
- 2 танка,
- 4 автомобиля,
- спецтехнику,
- 42 беспилотника,
- 18 укрытий вместе с врагом.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добавил, что враг на том направлении приостановил свои активные боевые действия. Ведь за прошедшие сутки и утром 22 июня не проводил наступательных действий в Харьковской области.
Кстати, бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали, как им удалось осуществить ночной рейд по штурмовому отряду россиян и уничтожить их личный состав.