Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил это высоким уровнем военной подготовки украинских защитников, которые держат оборону Покровского направления.

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Что происходит на Покровском направлении?

Если проанализировать статистику, то количество боевых столкновений и штурмов россиян, как отметил Гетьман, не уменьшилось. Цифра стабильно высокая, треть всех боев происходит именно на Покровском направлении.

Можно предположить, что количество штурмов остается почти неизменным, а вот количество привлеченных к ним сил со стороны России, могло немного уменьшиться. Хотя среднестатистические потери противник на Покровском направлении несет такие же как раньше. Это, по словам военного эксперта, означает, что россияне осуществляют сейчас аналогичные штурмы как 1 – 4 месяца назад.

"Тогда мы не говорили, что противник не может продвинуться, потому что ему чего-то не хватает, мы объясняли это сменой руководства группировок, определенных наших подразделений, привлечения резервов. Мы отмечали и тогда профессионализм наших ВСУ по меньшей мере на этом направлении", – подчеркнул Гетман.

Сейчас, как заметил ветеран российско-украинской войны, ничего существенно не изменилось, но некоторые эксперты заявляют, что якобы у россиян иссяк ресурс. Гетьман считает, что это не так.

ВСУ стабилизировали линию фронта, нанесли четыре контрудара на Покровском направлении и продолжают сдерживать такие же бешеные штурмы врага. Продвижения россиян на Покровском направлении нет,

– сообщил Гетьман.

Однако он отметил, что у оккупантов могут быть на этом направлении фронта некоторые локальные успехи. Так, на несколько дней враг захватил трассу Покровск-Константиновка через Мирноград, чтобы нарушить логистику украинских сил, но ВСУ эту позицию отбили. Военный эксперт подытожил, что сегодня невозможность врага продвигаться на Покровском направлении связана исключительно с тем, что украинские бойцы ведут оборонительные действия профессионально.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Отметим, что Институт изучения войны сообщил, что российская армия очертила на Покровском направлении три тактические цели. В частности, враг усилил наступательные действия, стремясь захватить Покровск и Мирноград. Россиянам сложно двигаться на юг и юго-запад от Покровска. Именно там ВСУ сконцентрировали большинство контратак за последние два месяца.