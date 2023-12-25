Бои продолжаются, – в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Марьинки

Не проходит и дня, чтобы россияне о чем-то не соврали. На Рождество оккупанты заявили, что якобы захватили Марьинку. Конечно, это не имеет ничего общего с реальностью.

Александр Штупун – спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе, информирует 24 Канал. Он опроверг фейк российских пропагандистов.

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Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки. Город – полностью уничтожен. Но говорить о его полном захвате не корректно,

– рассказал Штупун.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ 25 декабря опубликовали традиционную вечернюю постройку. В нем говорится, что на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации трижды попытались атаковать позиции украинских героев. Никакого успеха враг не имел.

Враг обстрелял Марьинку из артиллерии и минометов.

Что привиделось россиянам

Для Сергея Шойгу этот день начался очень грустно. Пока мир празднует Рождество, ему пришлось снова идти "на ковер" к Владимиру Путину и докладывать об отрицательных успехах российских оккупантов. В мечтах Шойгу было только напиться с горя на Новый год, а в реальности – полный тупик. Надо же доложить Путину хотя бы о какой-то "победе" (а такого с россиянами не случается).

Напрасно пытаясь подсоединиться к мозгу (связь не найдена), Шойгу выдумал захват несокрушимой украинской Марьинки. Момент доклада Путину попал на видео, и его разнесли пропагандистские СМИ.

Теперь, когда ВСУ рассказали правду, Шойгу придется придумывать новый подарок Путину на Новый год, потому что этот – совсем не удался.