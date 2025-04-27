"Ситуация непростая": штурмовые группы россиян пытаются зайти на Сумщину

Российские войска не оставляют попыток прорвать оборону в Сумской области. Для этого враг пытается привлекать малые штурмовые группы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на Сумщине

Андрей Демченко рассказал, что россияне пытаются зайти на территорию Сумской области и расширить там зону боев.

По Сумскому направлению, то ситуация там непростая. Но, конечно, больше всего приковано внимание к отдельным отрезкам – это направление, в частности, населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг, к сожалению, не прекращает свои действия, применяя тактику направления на территорию Украины таких малых штурмовых групп. И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп,

– пояснил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что российские оккупанты также предпринимают попытки прорыва на квадроциклах. Таким образом россияне пытаются максимально быстро углубиться на территорию Украины, в дальнейшем там закрепиться, дождаться подкрепления и уже после этого расширять зону боев.

Отмечается, что в некоторых случаях противник действует группами из примерно пяти человек. Кроме этого, россияне не прекращают обстрелы: они используют разнообразное вооружение и прикрывают действия малых штурмовых групп на отдельных участках фронта.

Напомним, 26 апреля россияне заявили о расширении буферной зоны на Сумщине. На эти сообщения отреагировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Он сообщил, что враг действительно проводит штурмы в приграничье Сумской области, однако все наступательные действия противника активно останавливаются нашими воинами.