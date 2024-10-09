Россияне штурмуют город, бои очень динамичные: военные рассказали о ситуации в Торецке

Российские войска не оставляют попыток продвинуться на улице Центральной в Торецке. По словам военных, там сейчас происходят тяжелые динамичные бои.

О ситуации в Донецкой области рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит в Торецке

На Торецком направлении против Сил обороны Украины воюют кадровые пехотные части, спецподразделения и артиллерия россиян.

Ситуация неизменна – мы сдерживаем врага на улице Центральной. Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы,

– рассказала Бобовникова.

Также оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в районах Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении, где используют тактику малых групп. Российские войска атакуют группами по 3 – 5 человек, и крайне редко используют технику.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона также рассказал, что в Торецке остаются около 1200 человек. По его словам, они не намерены выезжать, хоть в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В то же время ежедневные усилия полиции, ГСЧС и местных властей убедить жителей уехать не имеют успеха, поскольку желающих покинуть город очень мало.