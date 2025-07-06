Без бронетехники: в ВСУ объяснили, как оккупанты изменили тактику на Торецком направлении

Российская армия на Торецком направлении уже более 1,5 месяца не применяет бронетехнику во время штурмов. Вместо этого враг использует тактику так называемых "мясных штурмов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника штаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Перепел" в эфире "Армии TV".

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Какая тактика у россиян на Торецком направлении

"Перепел" рассказал, что применения россиянами бронетехники на Торецком направлении не было видно уже длительное время.

Техники не было видно уже где-то полтора месяца, основные штурмы – мясные штурмы. Двойки, тройки (группами по 2 или 3 солдата – 24 Канал),

– пояснил военнослужащий.

Начальник штаба батальона беспилотных систем также отметил, что на этом отрезке фронта иногда случается, что оккупанты временно закрепляются в каком-то блиндаже. Однако тогда украинские военные выкуривают врага оттуда с помощью дронов: уничтожают и блиндаж, и противника в нем.

К слову, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июля, на Торецком направлении враг атаковал позиции украинских военных шесть раз. Бои происходили в районе Торецка, Дылеевки, Русина Яра.