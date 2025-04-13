Почти 7 тысяч уничтоженных оккупантов за месяц: в ОТГ "Луганск" рассказали об успехах возле Торецка

В марте Силам обороны Украины удалось уничтожить большое количество россиян на Торецком направлении. Оккупанты активно наступают вблизи самого города, но в то же время имеют значительные потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире "Суспильне. Студия".

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Россия теряет солдат на Торецком направлении

Сейчас на Торецком направлении враг проводит интенсивные боевые действия. В Торецке продолжаются уличные бои, россияне стремятся захватить город и продвигаться дальше. В зоне ответственности ОТГ "Луганск" только за минувшие сутки произошло 16 штурмов.

Однако попытки оккупантов захватить этот участок часто заканчиваются значительными потерями. Дмитрий Запорожец рассказал, что за март воины, которые держат фронт на Торецком направлении, убили и ранили почти семь тысяч российских солдат.

За прошлый месяц в нашей операционной зоне было уничтожено 6832 оккупанта, которые были приобщены к колонкам "двести", "триста". Какие-то там из колонки "триста" также попали в колонку "двести". Это говорит о том, что потенциал у врага есть, кем наступать еще есть. Стягивают к линии фронта всех - и на костылях, и хромых, и больных, и других,

– сообщил спикер.

Россияне теряют у Торецка как человеческие ресурсы, так и технику. Поэтому они пытаются давить на ВСУ на флангах в Торецке, чтобы получать меньше ударов со стороны Сил обороны. Враги штурмуют на юге и севере города, чтобы их не уничтожали в центре. Российские войска поняли, что оставлять технику в районе Дружбы – опасно.

Если раньше штурмовые действия, которые проводил противник, происходили из центральной части, а они свою технику оставляли где-то в районе Дружбы, то с помощью наших фланговых атак, мы такую технику уничтожали... Чтобы избегать этих моментов, они, скорее всего, задумались, чтобы начать штурмовые действия с флангов,

– прокомментировал Запорожец.

Оккупанты оставляют технику на окраинах и продвигаются в Торецк на гражданских авто. Недавно бойцы 12 бригады "Азов" отбили с помощью дронов вражеский штурм. Оккупанты передвигались на "Нивах" и "буханках" без бронезащиты, что снова привело к значительным потерям.