Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала отметил, что украинские защитники разбили россиян, попытавшихся наступать на Авдеевском направлении.
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Как ВСУ разбили россиян у Авдеевки
Свитан отметил, что россияне около недели готовились к масштабному наступлению на Авдеевском направлении. Они задействовали там несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП. Там были довольно серьезные бои.
По его словам, оккупанты начали двигаться с севера – из Красногоровки – на юго-запад. Они пытались окружить наш гарнизон в Авдеевке. Но украинская разведка видела враждебное накопление и прекрасно понимала, каким может быть движение россиян.
Они (россияне – 24 Канал) попали в огневой "мешок", в артиллерийскую засаду,
– подчеркнул полковник запаса.
Он отметил, что россияне вели обстрел Авдеевки из жилых кварталов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. В этих трех городах было много российских журналистов, вероятно, ожидавших ответки от ВСУ, чтобы снять и запустить в информационное пространство. Конечно, от наших воинов не было ответа по этим городам.
Вместе с тем, заметил Свитан, все то количество боеприпасов, которое россияне ждали по Донецку, высыпалось на их войска, наступавшее из-под Красногоровки. Они были разбиты и половина полка просто осталась на поле боя.
Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Зачем Россия штурмует Авдеевку
Полковник запаса объяснил, что у оккупантов в районе Донецка сейчас одна основная задача – срезать плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особенно второй, поскольку она расположена на высотах, господствующих над Донецком и Ясиноватой.
По его словам, то, что мы занимаем эти высоты, дает нам возможность удерживать ее уже 10 лет – россияне в течение этого времени не могут выбить оттуда наши войска.
Потому это, пожалуй, единственная такого рода серьезная попытка окружить наш Авдеевский гарнизон,
– заявил Свитан.
Военный эксперт подчеркнул, что у нас там достаточно сил и средств. А наши воины, удерживающие данное направление, – знают каждый куст, там все пристреляно. Преимущественно с помощью артиллерии ВСУ контролируют близлежащую территорию. Поэтому у врага ничего не выходит.
Бои на Авдеевском направлении / Скриншот Deep State Map
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Россияне активизировали наступление на Востоке. Наши воины дали врагу решительный отпор не только возле Авдеевки – отразили десятки вражеских атак, в частности, на Купянском и Бахмутском направлениях. Также ВСУ улучшили тактическое положение западнее Работино Запорожской области.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины непрерывно продвигаются, деоккупируя свою землю. Глава государства добавил, что все попытки российских окупантов контратаковать – напрасны.
- Оккупанты тем временем продолжают нести колоссальные потери на поле боя. Только за сутки вражеское войско уменьшилось на 820 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 283 900 солдат.