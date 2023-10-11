Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала отметил, что украинские защитники разбили россиян, попытавшихся наступать на Авдеевском направлении.

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Как ВСУ разбили россиян у Авдеевки

Свитан отметил, что россияне около недели готовились к масштабному наступлению на Авдеевском направлении. Они задействовали там несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП. Там были довольно серьезные бои.

По его словам, оккупанты начали двигаться с севера – из Красногоровки – на юго-запад. Они пытались окружить наш гарнизон в Авдеевке. Но украинская разведка видела враждебное накопление и прекрасно понимала, каким может быть движение россиян.

Они (россияне – 24 Канал) попали в огневой "мешок", в артиллерийскую засаду,

– подчеркнул полковник запаса.

Он отметил, что россияне вели обстрел Авдеевки из жилых кварталов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. В этих трех городах было много российских журналистов, вероятно, ожидавших ответки от ВСУ, чтобы снять и запустить в информационное пространство. Конечно, от наших воинов не было ответа по этим городам.

Вместе с тем, заметил Свитан, все то количество боеприпасов, которое россияне ждали по Донецку, высыпалось на их войска, наступавшее из-под Красногоровки. Они были разбиты и половина полка просто осталась на поле боя.

Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Зачем Россия штурмует Авдеевку

Полковник запаса объяснил, что у оккупантов в районе Донецка сейчас одна основная задача – срезать плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особенно второй, поскольку она расположена на высотах, господствующих над Донецком и Ясиноватой.

По его словам, то, что мы занимаем эти высоты, дает нам возможность удерживать ее уже 10 лет – россияне в течение этого времени не могут выбить оттуда наши войска.

Потому это, пожалуй, единственная такого рода серьезная попытка окружить наш Авдеевский гарнизон,

– заявил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что у нас там достаточно сил и средств. А наши воины, удерживающие данное направление, – знают каждый куст, там все пристреляно. Преимущественно с помощью артиллерии ВСУ контролируют близлежащую территорию. Поэтому у врага ничего не выходит.

Бои на Авдеевском направлении / Скриншот Deep State Map

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко