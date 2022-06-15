Бои у Бахмута и Славянска: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте
15 июня 2022 , 07:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враги сосредотачивают свои усилия для продолжения наступления на Славянск. При этом россияне активно обстреливают наши позиции и населенные пункты из артиллерии и авиации. На Бахмутском направлении окупанты были вынуждены отступить.
Об актуальной ситуации на фронте на утро 15 июня рассказали в Генштабе. Там отметили, что сейчас враг ведет наступление в районе Краснополья, бои продолжаются.
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