Бои у Бахмута и Славянска: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

15 июня 2022 , 07:29
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Источник:

Генштаб ВСУ

Враги сосредотачивают свои усилия для продолжения наступления на Славянск. При этом россияне активно обстреливают наши позиции и населенные пункты из артиллерии и авиации. На Бахмутском направлении окупанты были вынуждены отступить.

Об актуальной ситуации на фронте на утро 15 июня рассказали в Генштабе. Там отметили, что сейчас враг ведет наступление в районе Краснополья, бои продолжаются.

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Автор: Ірина Пундор