Враги, кому удалось форсировать Оскол, прячутся в посадках, их выслеживают ВСУ, – ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики, которым удалось форсировать реку Оскол в Харьковской области, сейчас прячут по посадкам и населенным пунктам. Их отслеживают и ликвидируют наши защитники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит вблизи реки Оскол на Харьковщине

Трегубов рассказал, что попытки форсировать Оскол продолжаются постоянно. Говорится именно о водном форсировании.

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что в сводках постоянно фигурируют где-то за сутки от 1 до 3 поражений плавсредств. Это, обычно, небольшие лодки, которыми оккупанты пытаются переправиться на другую сторону.

Сейчас действительно идет попытка ликвидации их плацдарма на берегу (реки Оскол – 24 Канал), но это не плацдарм в классическом понимании, это больше большое количество людей, которое засело по посадкам и по населенным пунктам,

– пояснил он.

Трегубов также добавил, что это не оборудованные позиции, а определенное количество врага, что, так или иначе, сумела переправиться за реку, и сейчас там прячется по посадкам, пытаясь координировать свои действия.

"Конечно, с другой стороны, украинские войска пытаются их там отловить, и полностью восстановить контроль над побережьем реки, чтобы мы не переживали тем, что какая-то группа может проникнуть или где-то спрятаться", – резюмировал спикер.

Какая тактика врага на Харьковщине сейчас

Представитель ОСГВ "Хортица" также отметил, что тактика врага в Харьковской области стабильна последние месяцы.

Они (россияне – 24 Канал) пытаются переходить группами, накапливаться в тех же посадках и, когда есть определенное накопление, проводить те или иные атакующие штурмовые действия, пытаться добраться как-то населенных пунктов, пытаться перейти посадку впереди и там закрепиться. Пытаться атаковать украинские позиции с того, или иного направления,

– объяснил Трегубов.

По словам майора, сейчас в Харьковской области не так активно, как на Покровском направлении. Однако там сложился очень своеобразный тип взаимодействия между нашими военными и захватчиками, где можно увидеть, как малые группы поражают украинские FPVишники.

Но с другой стороны, как подчеркнул Трегубов, надо понимать тоже, что они тоже делают все, чтобы их не видели тоже и не могли поразить.