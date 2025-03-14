Россияне перескочили на правый берег Оскола: военный сказал, опасен ли успех врага

Россиянам удалось переправиться на правый берег реки Оскол. Теперь оккупанты пытаются расширить плацдарм и наладить переправу.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что враг еще с 2024 года пытается организовать переправу на Осколе.

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Бои у реки Оскол

Федоренко отметил, что у населенного пункта Кругляковка в 2024 году враг попытался организовать плацдарм и затем расширять свой клин. Они хотели подтянуть больше средств огневого поражения, а также иметь максимальную возможность сделать инженерную подготовку берега для дальнейшего наведения переправы.

Они хотели выйти на правобережную Купянщину. Однако враг был блокирован. Более 230 единиц вражеской техники было уничтожено, когда россияне пытались расширить этот клин. Это те, которые можно посчитать, которые стоят сгоревшими на поле боя,

– отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Он добавил, что это говорится о легкобронированной и бронированной технике. Относительно живой силы, то враг может убивать их пачками, что и делает. Но за последнее время враг был блокирован и успехов нет ни в направлении Загрызово, ни в направлении Колесниковки.

Ситуация возле Купянска-Узлового

По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", врагу еще в 2024 году поставили задачу овладеть Купянском-Узловым. На сегодня, эта территория находится под контролем СОУ, несмотря на то, что штурмовые действия от врага идут постоянно.

"В районе Двуречной ситуация сложная. Река – узкая, и пользуясь плотами, лодками, враг перескочил с живой силой с левого на правый берег, организовал плацдарм и хочет его расширить, чтобы безопасно навести инженерную подготовку берегов и организовать штатную переправу", – отметил Федоренко.

Он продолжил, что сейчас враг не может переправлять технику, артиллерию, потому что переправа не наведена. Водный покров – под контролем СОУ с точки зрения визуального наблюдения и нанесения огневого поражения, как за счет артиллерии так и наших беспилотников.

Сейчас ведется объективно очень сложная работа. Ландшафт территории непростой. Весна вносит свои коррективы. Сложно, но СОУ на некоторых участках блокировали врага, на некоторых он продвинулся. Сложно, но СОУ пытаются врага остановить,

– подчеркнул команды 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Как он отметил, удастся ли в краткосрочной перспективе выполнить здесь задачу, зависит от ряда факторов. Однако такие предпосылки есть.