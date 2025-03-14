Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що ворог ще з 2024 року намагається організувати переправу на Осколі.

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Бої біля річки Оскіл

Федоренко зазначив, що біля населеного пункту Кругляківка у 2024 році ворог спробував організувати плацдарм і потому розширювати свій клин. Вони хотіли підтягнути більше засобів вогневого ураження, а також мати максимальну можливість зробити інженерну підготовку берега для подальшого наведення переправи.

Вони хотіли вийти на правобережну Куп'янщину. Однак ворог був блокований. Більше 230 одиниць ворожої техніки було знищено, коли росіяни намагались розширити цей клин. Це ті, які можна порахувати, які стоять згорівшими на полі бою,

– зауважив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Він додав, що це мовиться про легкоброньовану та броньовану техніку. Щодо живої сили, то ворог може вбивати їх пачками, що й робить. Та за останній час ворог був блокований й успіхів немає ні в напрямку Загризового, ні в напрямку Колесніківки.

Ситуація біля Куп'янська-Вузлового

За словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", ворогу ще у 2024 році поставили завдання оволодіти Куп'янськом-Вузловим. Станом на сьогодні, ця територія перебуває під контролем СОУ, попри те, що штурмові дії від ворога йдуть постійно.

"У районі Дворічної ситуація складна. Річка – вузька, й користуючись плотами, човнами, ворог перескочив із живою силою з лівого на правий берег, організував плацдарм і хоче його розширити, аби безпечно навести інженерну підготовку берегів й організувати штатну переправу", – наголосив Федоренко.

Він продовжив, що нині ворог не може переправляти техніку, артилерію, бо переправа не наведена. Водний покрив – під контролем СОУ з точки зору візуального спостереження та нанесення вогневого ураження, як за рахунок артилерії так і наших безпілотників.

Нині ведеться об'єктивно дуже складна робота. Ландшафт території непростий. Весна вносить свої корективи. Складно, але СОУ на деяких ділянках блокували ворога, на деяких він просунувся. Складно, але СОУ намагаються ворога зупинити,

– підкреслив команди 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Як він зазначив, чи вдасться в короткостроковій перспективі виконати тут завдання, залежить від ряду факторів. Однак такі передумови є.