Так, по данным Генштаба от 5 июня, на Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.
Бои у Славянска, Лисичанская и Лимана: в Генштабе назвали самые горячие точки на Донбасс
Враг продолжает цинично атаковать восточные регионы Украины. В ходе битвы за Донбасс обе стороны несут потери. Страдает личный состав вражеской армии, с другой – гражданская инфраструктура Украины, по которой непрерывно несется вражеский огонь.
Источник:Генштаб ВСУ