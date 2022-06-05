Россияне ведут штурмовые действия в направлении Старого Каравана

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке 5 июня сообщили ситуацию на Лиманском направлении. Сообщается, что кафиры возобновили наступление на Святогорск при поддержке артиллерии.

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В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что вооруженные силы России испытывают значительные потери в живой силе, вооружении и технике.

Кроме того, по данным Генштаба, россияне ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. В настоящее время продолжаются боевые действия.