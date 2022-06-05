Росіяни ведуть штурмові дії у напрямку Старого Каравана

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня повідомили ситуацію на Лиманському напрямку. Повідомляється, що окупанти відновили наступ на Святогірськ за підтримки артилерії.

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У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, що збройні сили Росії мають значні втрати у живій силі, озброєнні та техніці.

Окрім того, за даними Генштабу, росіяни ведуть штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Наразі тривають бойові дії.