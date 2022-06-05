Так, за даними Генштабу від 5 червня, на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.
Ворог продовжує цинічно атакувати східні регіони України. У ході битви за Донбас обидві сторони зазнають втрат. Страждає особовий склад ворожої армії, з іншого боку – цивільна інфраструктура України, по якій беззупинну несеться ворожий вогонь.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Так, за даними Генштабу від 5 червня, на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.