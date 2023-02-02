Россия не сможет осуществлять масштабные наступательные действия возле Угледара, – полковник ВСУ
Восточное направление остается одним из самых горячих. Враг пытается активизировать силы, однако бригада, которая вела боевые действия недалеко от Угледара, практически уничтожена.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. На Восточном направлении враг пытается с юга и севера окружить Авдеевку.
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По словам Свитана, в районе Угледара работало несколько российских бригад, то есть широкомасштабного наступления там не наблюдалось.
Я бы сказал, что это была такая разведка боем, только не в режиме ротно-тактических бригад, а в режиме батальонно-тактических групп,
– добавил Свитан.
Ситуация в Угледаре
Российские батальонно-тактические группы пытались продвинуться на Угледар, неподалеку заняли дачи. По сообщениям Свитана, оттуда их выбила украинская артиллерия.
Впоследствии они пытались окружить, обойти с востока и запада Угледар. Там их тоже разгромили, ведь, по словам военного, там выстроена удобная для Украины система обороны.
В этот момент в районе Угледара больших наступательных действий не происходит. Можно сказать, что фронт стабилизировался,
– добавил полковник.
Он сообщил, что оккупанты проводят определенное переформатирование, ведь там российская 155-я бригада морской пехоты получила ранения, несовместимые с жизнью. Оттуда военную бригаду выведут на переформирование или доукомплектуют мобилизованными и вернут назад, предположил военный эксперт.
"155-ка как бригада морской пехоты можно сказать утонула", – иронично добавил он.
Свитан о боях за Угледар: смотреть видео
Прогноз Свитана
Свитан считает дальнейшие действия россиян в том направлении прогнозируемыми. Оккупанты будут в дальнейшем пытаться проводить наступательные действия, но не широкомасштабные.
Полковник сообщил, что ранее туда подходила авиация, в том числе самолеты из Мариуполя. Однако украинские военные провели определенные действия по нивелированию этой угрозы. ВСУ обнаружили аэродром россиян вблизи "Азовстали". Также к Угледару подтянули украинскую артиллерию.
Поэтому россиянам в этой точке очень сложно проводить широкомасштабное наступление, они возвращаются в режим давления несколько севернее, в районе Авдеевки,
– подчеркнул Свитан.
Бои на Донецком направлении: последнее
- По данным Генштаба Украины оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях фронта: Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и возле Угледара.
- 31 января оккупанты еще раз цинично атаковали Бахмут. В результате попаданий погибли 2 человека, в том числе ребенок.
- Генштаб сообщил, что оккупанты в Донецкой области умирают не только от прицельных ударов украинской артиллерии, но еще и от опасных инфекционных болезней. Причина проста – отсутствие санитарно-гигиенических условий.