Их цели на январь очевидны, – Трегубов раскрыл, как будет действовать враг возле Волчанска и Лимана
- Российские войска имеют цели на январь 2026 года: обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в город.
- Виктор Трегубов выразил надежду, что оккупанты не достигнут успеха на этих направлениях, как и осенью 2025 года.
Российская армия уже имеет поставленные цели на январь 2026 года в Харьковской области и севере Донецкой области. Эти цели не слишком отличаются от тех, что были осенью 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.
Какие цели на январь имеют Россияне в Харьковской и севере Донецкой области?
Виктор Трегубов отметил, что цели россиян на январь 2026 года довольно очевидны и фактически не очень отличаются от того, что оккупанты ставили перед собой осенью.
А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город,
– подчеркнул майор.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил выразил надежду, что, как осенью оккупанты не имели успеха на указанных направлениях, то и в последующие месяцы этого у них тоже не будет.
Какая сейчас ситуация на фронте в Харьковской области?
Начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе отметил, что в конце декабря 2025 года российские военные смогли продвинуться в центре Волчанска из-за непогоды. В конце концов ситуация стабилизировалась, а активность врага уменьшилась.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что украинские войска в дальнейшем будут продолжать активные действия возле Купянска, уничтожая врага на подступах к городу. Также генерал подчеркнул, что украинская армия освободила большую часть Купянска.
В то же время российский диктатор Владимир Путин приказал в 2026 году расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.