Их цели на январь очевидны, – Трегубов раскрыл, как будет действовать враг возле Волчанска и Лимана

Российская армия уже имеет поставленные цели на январь 2026 года в Харьковской области и севере Донецкой области. Эти цели не слишком отличаются от тех, что были осенью 2025 года.

Какие цели на январь имеют Россияне в Харьковской и севере Донецкой области?

Виктор Трегубов отметил, что цели россиян на январь 2026 года довольно очевидны и фактически не очень отличаются от того, что оккупанты ставили перед собой осенью.

А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город,

– подчеркнул майор.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил выразил надежду, что, как осенью оккупанты не имели успеха на указанных направлениях, то и в последующие месяцы этого у них тоже не будет.

Какая сейчас ситуация на фронте в Харьковской области?