Готовимся к стратегическим операциям, – генерал армии о ситуации на фронте

На всей линии боестолкновения продолжаются тяжелые бои, а "горячее всего" сейчас возле Покровска. Там враг атакует по всем секторам, ежедневно пытается штурмовать и продвигаться.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что оккупанты пытаются захватить села возле Покровска. Их просто стирают с лица земли управляемыми авиабомбами.

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В Донецкой области самое сложное

Есть небольшое продвижение врага, контроль над некоторыми населенными пунктами могут переходить "из рук в руки". Даже если Вооруженные Силы вынуждены отходить с позиций, они уничтожают большое количество личного состава россиян. Говорится о ликвидации 300 – 500 оккупантов ежедневно только на этом направлении.

Более того, Украина уничтожает регулярную армию России, подготовленных бойцов. Это не может не подрывать обороноспособность страны-агрессора, которая уже не способна вести такие активные бои по всей линии фронта.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Относительно города Курахово, то там идут секторальные бои. Вооруженные Силы не дают россиянам развернуться широким фронтом и начинать движение к Днепропетровщине. Но больших ресурсов, чтобы наступать на Днепр враг не имеет", – подчеркнул генерал армии.

К сожалению, артиллерия, ЗРК, минометные системы уже достают до крайних сел Днепропетровской области, что вызывает беспокойство. Поэтому возможны контрудары Украины по этим огневым средствам. Россиян сдерживают от продвижения.

Городские бои постоянно идут в районе Торецка. Они очень тяжелые, но врагу не дают возможности развить активное наступление. У Часового Яра также есть продвижение, украинские силы его останавливают, отбрасывают россиян, но продолжается сложная внутренняя городская борьба.

Что происходит на Харьковщине

На Купянском направлении враг несколько раз пытался создать зону развертывания новых сил как модель отвлечения внимания от Донецкой области. Это нужно для того, чтобы Украина не перебрасывала силы на Восток, а привлекала резервы на Харьковщине.

Вооруженные Силы стоят возле реки Оскол, россияне заходят на отдельные сектора, мы их оттуда вытесняем. Если плохая погода, то враг не имеет перспектив для продвижения, хотя продолжает формировать новые ударные группы,

– отметил Николай Маломуж.

Идут позиционные, переменные бои. Украина наносит контрудары и восстанавливает позиции. В Волчанске работают эффективные украинские бригады, которые атакуют врага, берут в плен россиян. Противник не может выполнить, поставленные тактические задачи.

Одних из важнейших секторов

На Курщине Украина не так давно использовала нетрадиционную модель. Враг предполагал, что мы будем атаковать там, где он концентрирует основные ударные силы. Но мы неожиданно ударили по трем секторам, на которых россияне сосредоточили слабые силы.

Там Украина уничтожает в частности бойцов из Северной Кореи. Убитыми и ранеными их количество уже составляет 4 тысячи. Это большие потери для армии КНДР. Перспектив в России для них нет. Техника, беспилотники позволяют мощно нейтрализовать противника.

Мы держим фронт, готовимся к стратегическим операциям и не даем врагу реализовать основные планы. Ведь до инаугурации Трампа планировалось вытеснить наши войска с Курщины и захватить Покровск. Этого не получилось,

– подытожил генерал армии.